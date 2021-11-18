Свердловские рестораторы потребовали отменить QR-коды

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области потребовала отменить ковид-ограничения, поскольку предприятия с 30 октября потеряли в среднем 50% выручки. Об этом говорится в ее письме к губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву.

"Мы требуем: отменить введенные ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации; отменить ограничения по времени работы предприятий общественного питания с 23 до 6 часов", - говорится в обращении. Документ "Интерфаксу" предоставил основатель екатеринбургских баров "Алиби" и "Огонек" ресторатор Евгений Кексин.

По мнению рестораторов, общепит "не оказывает существенного влияния" на распространение инфекции "с учетом обязательной вакцинации для сотрудников, применяемых санитарно-эпидемиологических мерах и посещаемости".

Авторы письма выражают позицию всех членов ассоциации, поваров, а также профильных поставщиков и иных участников индустрии питания.

В Свердловской области работает больше 7000 предприятий общепита, в которых работают сотни тысяч человек, напомнили в ассоциации.

"В том случае, если ограничения на доступ в предприятия питания по QR-кодам будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии. Для сохранения кадров и индустрии общественного питания области необходимо принимать оперативные и жизненно важные решения", - говорится в письме.

Система QR-кодов введена в Свердловской области с 25 октября, сфера ее действия постепенно расширяется. Ранее в ноябре депутаты регионального Заксобрания от КПРФ предлагали Куйвашеву изменить правила работы системы.