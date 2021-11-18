Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Свердловские рестораторы потребовали отменить QR-коды

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области потребовала отменить ковид-ограничения, поскольку предприятия с 30 октября потеряли в среднем 50% выручки. Об этом говорится в ее письме к губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву.

"Мы требуем: отменить введенные ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации; отменить ограничения по времени работы предприятий общественного питания с 23 до 6 часов", - говорится в обращении. Документ "Интерфаксу" предоставил основатель екатеринбургских баров "Алиби" и "Огонек" ресторатор Евгений Кексин.

По мнению рестораторов, общепит "не оказывает существенного влияния" на распространение инфекции "с учетом обязательной вакцинации для сотрудников, применяемых санитарно-эпидемиологических мерах и посещаемости".

Авторы письма выражают позицию всех членов ассоциации, поваров, а также профильных поставщиков и иных участников индустрии питания.

В Свердловской области работает больше 7000 предприятий общепита, в которых работают сотни тысяч человек, напомнили в ассоциации.

"В том случае, если ограничения на доступ в предприятия питания по QR-кодам будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии. Для сохранения кадров и индустрии общественного питания области необходимо принимать оперативные и жизненно важные решения", - говорится в письме.

Система QR-кодов введена в Свердловской области с 25 октября, сфера ее действия постепенно расширяется. Ранее в ноябре депутаты регионального Заксобрания от КПРФ предлагали Куйвашеву изменить правила работы системы.

Свердловская область Екатеринбург коронавирус Ассоциация кулинаров и рестораторов Евгений Кексин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В трех больницах Петербурга 20% пациентов с COVID-19 оказались с прививкой

Путин заявил, что высланных НАТО дипломатов "взяли на голом месте"

Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

ФСИН намерена привлечь заключенных к работам на стройках в Арктике

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });