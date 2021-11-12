СПЧ заявил, что требование ликвидировать "Мемориал" несоразмерно нарушениям
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает обращение Генпрокуратуры РФ в суд для ликвидации международной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) несправедливой и чрезвычайной мерой, несоразмерной совокупности нарушений.
"Совет (...) считает очень важной ценность права на объединение и относит принудительную ликвидацию старейшей общественной организации к чрезвычайной мере. В настоящий момент Совет полагает, что предложенная санкция несоразмерна совокупности нарушения и несправедлива", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.
По данным СПЧ, "в течение последних 14 месяцев органы контроля не выявили ни единого нарушения "Международным мемориалом" своих обязательств по исполнению законодательства, а у ПЦ "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) нашли лишь два незначительных нарушения".
"Совет с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"", - отмечается в сообщении.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков выразил несогласие с намерением ликвидировать организацию "Мемориал". По мнению омбудсмена, которое он высказал на своем сайте, это "шаг к увеличению дистанции доверия гражданского общества и власти", который "может спровоцировать разжигание социальной розни внутри страны".
По убеждению Микова, закрытие "Мемориала", который уже несколько десятилетий занимается восстановлением информации о политзаключенных, а также борется с нарушениями прав человека, - есть "попрание памяти жертв террора и политических репрессий".
Ранее Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с административным иском о ликвидации "Мемориала". Судебное заседание назначено на 25 ноября. В Генпрокуратуре РФ пояснили, что обращение в суд связано с нарушениями этой организацией закона, в том числе о статусе иностранного агента. В "Мемориале" решение прокуратуры назвали политическим.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Генпрокуратуру отменить свое решение и выразила готовность помочь российским властям пересмотреть закон "об иноагентах" в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.
Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.
Международный "Мемориал" - одна из старейших некоммерческих организаций, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Международный "Мемориал" был учрежден в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем Общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.