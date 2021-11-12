СПЧ заявил, что требование ликвидировать "Мемориал" несоразмерно нарушениям

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает обращение Генпрокуратуры РФ в суд для ликвидации международной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) несправедливой и чрезвычайной мерой, несоразмерной совокупности нарушений.

"Совет (...) считает очень важной ценность права на объединение и относит принудительную ликвидацию старейшей общественной организации к чрезвычайной мере. В настоящий момент Совет полагает, что предложенная санкция несоразмерна совокупности нарушения и несправедлива", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

По данным СПЧ, "в течение последних 14 месяцев органы контроля не выявили ни единого нарушения "Международным мемориалом" своих обязательств по исполнению законодательства, а у ПЦ "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) нашли лишь два незначительных нарушения".

"Совет с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"", - отмечается в сообщении.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков выразил несогласие с намерением ликвидировать организацию "Мемориал". По мнению омбудсмена, которое он высказал на своем сайте, это "шаг к увеличению дистанции доверия гражданского общества и власти", который "может спровоцировать разжигание социальной розни внутри страны".

По убеждению Микова, закрытие "Мемориала", который уже несколько десятилетий занимается восстановлением информации о политзаключенных, а также борется с нарушениями прав человека, - есть "попрание памяти жертв террора и политических репрессий".

Ранее Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с административным иском о ликвидации "Мемориала". Судебное заседание назначено на 25 ноября. В Генпрокуратуре РФ пояснили, что обращение в суд связано с нарушениями этой организацией закона, в том числе о статусе иностранного агента. В "Мемориале" решение прокуратуры назвали политическим.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Генпрокуратуру отменить свое решение и выразила готовность помочь российским властям пересмотреть закон "об иноагентах" в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.