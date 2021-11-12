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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: пятница, 12 ноября

QR-коды в общественных местах и на транспорте в РФ, подробности иска о ликвидации "Мемориала", закрытие туркомпании "Музенидис Трэвел"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Предполагается, что ограничения для граждан с 18 лет должны вступить в силу с 1 февраля: без прививки, свидетельства о перенесенной болезни или медотвода они не смогут попасть в магазины (кроме аптек и продуктовых), кафе и рестораны или учреждения культуры. Для междугородних и международных поездок на поездах и самолетах также нужен будет QR-код.

- В России выявили еще 40 123 случая COVID-19 за сутки. Скончались 1 235 пациентов. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен сравняться по важности с паспортом. Между тем глава Чувашии анонсировал запуск системы для выдачи QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител.

- Прокуроры нашли оправдание терроризма и экстремизма в материалах "Мемориала" (признан иноагентом). Об этом говорится в иске московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра. Заседание в Мосгорсуде пройдет 23 ноября. Между тем в СПЧ сочли возможное закрытие центра наказанием, не соразмерным нарушениям.

- Туркомпания "Музенидис Трэвел" объявила о прекращении работы. Летом перестала работать Mouzenidis Travel Greece, после чего российские партнеры не смогли найти инвесторов или взять кредиты, а также оплатить все туры повторно. РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам на сумму 18 млн евро.

- ФСИН попросила суд назначить реальное наказание для Любови Соболь. В середине апреля ей назначили год исправительных работ условно по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь покинула страну и находится в розыске.

- Бизнесмен из "списка Титова" получил семь лет колонии по делу об особо крупном мошенничестве. Директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов, по версии следствия, похитил свыше 1 млрд руб., выделенных для купли-продажи железнодорожных вагонов. Его бывшая заместитель Елена Сергеева получила условный срок.

- Основатель правозащитного проекта Gulagu.net появился в базе розыска МВД. В июле 2020 года он был заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Осенью стало известно, что Gulagu.net получила и вывезла из России более тысячи видеозаписей ФСИН, свидетельствующих о пытках в колониях и СИЗО.

- Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб. Плановые показатели по доходам на год уже перевыполнены - 20 трлн 430,84 млрд рублей, или 108,9% к общему утвержденному объему.

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