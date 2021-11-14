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В Комсомольске-на-Амуре начали работать над образцами истребителей Checkmate

В Комсомольске-на-Амуре начали работать над образцами истребителей Checkmate
Презентация истребителя Checkmate на МАКС-2021
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - На Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ) началось производство нескольких образцов нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

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"В Комсомольске начаты работы по производству нескольких образцов одновременно", - заявил Слюсарь на Dubai Airshow-2021.

28 июля Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина, который является филиалом ПАО "Компания Сухой".

Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до трех тысяч километров, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

Самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

Комсомольск-на-Амуре Checkmate

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