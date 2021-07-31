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В отсеке с утечкой воздуха на МКС упало давление

В отсеке с утечкой воздуха на МКС упало давление
Архивное фото
Фото: Universal History Archive/ Universal Images Group via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Давление в переходной камере модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 миллиметров ртутного столба, сообщил экипаж Международной космической станции (МКС) в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

"154 миллиметра", - сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос представителя ЦУПа.

Весной во время активной фазы работ по устранению причин утечки воздуха экипаж сообщал о снижении давления в камере до 405 миллиметров ртутного столба.

Утечка воздуха на станции впервые была обнаружена в августе 2020 года. Тогда трещину заделали временными средствами. После этого давление на МКС стало падать медленнее.

В марте этого года экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. Проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев затруднился назвать сроки устранения утечки.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

МКС Роскосмос NASA

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