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Росстат покинул куратор переписи населения Павел Смелов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова, который курировал проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году.

"Павел Смелов покинул Росстат по собственному желанию", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росстата. Он добавил, что в ведомстве Смелову благодарны за активную работу по организации и проведению переписи.

Смелов занимал должность замглавы Росстата с декабря 2019 года.

Основной этап переписи прошел с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сейчас идет анализ ее результатов, первые данные о численности населения появятся в январе 2022 года. Главной новацией процедуры стала возможность пройти перепись самостоятельно, заполнив анкету на портале госуслуг.

Перепись несколько раз переносили из-за пандемии. Первоначально планировалось провести ее в октябре 2020 года. В последний раз ее перенесли с сентября 2021 года на октябрь, чтобы разнести ее по времени с выборами.

Росстат Павел Смелов Михаил Мишустин

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