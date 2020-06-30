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Суд сократил на четыре месяца срок экс-министру финансов Подмосковья

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил на четыре месяца приговор бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову и назначил ему 13 лет восемь месяцев колонии общего режима вместо 14 лет, сообщили в пресс-службе суда.

Бывший чиновник признан виновным в хищении, растрате и легализации более чем 14 млрд рублей. Суд второй инстанции решил исключить из осуждения (по фактам совершения двух сделок) квалифицирующий признак "лицом с использованием своего служебного положения".

Также апелляционная инстанция уточнила описание одного эпизода по мошенничеству. В остальном приговор оставлен без изменений.

В декабре приговор Кузнецову вынес Басманный суд. Штраф ему назначать не стали, но суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших, включая администрацию Московской области, о возмещении ущерба более чем на 14 млрд рублей.

Кузнецов тогда был признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и отмывания. Как сообщалось, он в полном объеме признал вину и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям". Похищенные деньги, установило следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Ранее приговорами судов к различным срокам лишения свободы были приговорены шесть других фигурантов дела. 23 января 2018 года Басманный суд назначил 11 лет колонии общего режима бывшей жене Кузнецова - Жанне Булах, заочно признав ее виновной в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов.

Кузнецов, долгое время находившийся за границей, был экстрадирован из Франции в Россию в начале 2019 года.

Алексей Кузнецов Минфин Московская область Мосгорсуд Жанна Булах Басманный суд Франция

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