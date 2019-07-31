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Американского сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В России вынесли приговор гражданину США Дмитрию Котляренко, пособнику экс-замглавы подмосковного правительства - бывшего министра финансов региона Алексея Кузнецова, которому вменяется хищение из бюджета порядка 12 млрд рублей.

Собранных следствием доказательств суд посчитал достаточными для заочного вынесения приговора. Котляренко признали виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации (часть 3 статьи 174.1 УК РФ)" и заочно приговорили к 11 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что ранее США, несмотря на предоставленные доказательства вины Котляренко, отказали России в его выдаче, в связи с отсутствием соответствующего договора между двумя странами.

В период с 2005 по 2008 годы Котляренко вошел в состав организованной преступной группы, возглавляемой бывшим заместителем председателя правительства Московской области Алексеем Кузнецовым. В это время Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания, говорится в пресс-релизе.

По данным СКР, сумма ущерба составляет около 11,8 млрд рублей.

Для легализации денег заключались фиктивные сделки с участием контролируемых соучастниками, в том числе Жанной Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах, говорится в сообщении.

Отмечается, что после заключения фиктивных сделок похищенные деньги выводились на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне - на Кипре. В дальнейшем на эти деньги покупались предметы роскоши и недвижимость за границей.

Преступная схема была раскрыта благодаря анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в "РИГрупп" и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило узнать схемы хищения денег и их легализации.

Ранее уже были осуждены Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Булах заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по аналогичным составам преступления. Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции Кузнецова находится на рассмотрении в суде, сообщили в СКР.

Алексей Кузнецов Дмитрий Котляренко

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