Власти Чукотки запланировали выйти на необходимый объем "северного завоза" до 25 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Большая часть продовольствия, которая завозится в рамках "северного завоза", доставлена на Чукотку, в регион необходимо завезти около 2 тысяч тонн продуктов, сообщила пресс-служба окружного правительства

"Северный завоз продовольствия в Чукотский АО выполнен на 87,3%. Из запланированных 14,8 тысяч тонн доставлено 12,9 тысяч тонн. Еще 1083 тонны продуктов в пути, а 800 тонн загружаются на суда в портах Архангельска и Владивостока. До 25 ноября планируется выйти на плановые объемы завоза всех грузов, поставляемых на регулярной основе", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что продукты в восточные районы Чукотки доставлены, сейчас в зоне особого внимания Певек - самый северный город России.

"Там складывается сложная ледовая обстановка, есть несколько проработанных решений по завозу, продолжаем доставку грузов", - говорится в сообщении.

В северо-восточном секторе Севморпути, к которому относится порт Певека, уже требуется ледокольное сопровождение. Поддержку оказывают два ледокольных судна - "Новороссийск" и "Спасатель Заборщиков".

Власти региона обещают, что до конца ноября необходимый объем продуктов и товары массового потребления завезут во все населенные пункты Чукотского АО.

Как сообщалось, ранее власти округа сообщили о проблемах с доставкой грузов на Чукотку по морю: в июле-сентябре было в три раза меньше заходов судов, чем обычно. Жители жаловались, что из-за перебоев с доставкой возникла нехватка продуктов в магазинах.

Правительство региона сообщило, что задержка с доставкой грузов вызвана кризисом логистики на Дальнем Востоке: поток грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии вызвал перегрузку порта Владивосток и задержку в отправке грузов в два-три месяца.

Министерство транспорта РФ планирует решить приоритетные вопросы с доставкой грузов в северные регионы уже к концу ноября. В середине декабря, как сообщили в Минтрансе РФ, ситуация полностью стабилизируется и число грузов в портах Приморья достигнет нормы.