Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Почти каждый пятый россиянин будет работать в период новогодних каникул

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Практически каждый пятый россиянин (19%) в период предстоящих новогодних каникул будет работать, среди сограждан с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей такие планы имеют 29% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что российские мужчины чаще женщин планируют работать во время праздничных выходных - 22% и 16% респондентов соответственно.

Согласно опросу, более трети россиян (38%) собираются провести новогодние праздники дома, 5% сограждан отправятся праздновать на дачу, 6% опрошенных будут находиться в гостях.

Что касается планов отправиться в путешествия, то, по данным SuperJob.ru, в поездки по России отправятся 2% респондентов, в основном, в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, за границу собираются поехать 1% россиян, преимущественно, в Таиланд, Египет и Израиль.

По данным исследования, каждый четвертый россиянин (26%) пока еще не решил, как будет проводить новогодние каникулы.

Опрос был проведен 11-19 ноября 2021 года среди 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 360 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Россия Новый год

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это
Пандемия коронавируса

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Что произошло за день: пятница, 19 ноября

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Высокопоставленный чиновник МЧС Москвы помещен под домашний арест

Задержаны вероятные участники провокационной фотосессии у храма Спаса на Крови

Суд не стал арестовывать фигуранта дела об отравлении студентов метанолом в Казани

Суд не стал арестовывать фигуранта дела об отравлении студентов метанолом в Казани
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });