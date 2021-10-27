Отели Крыма отметили отмену до 20% броней после введения QR-кодов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Туристы начали отказываться от отдыха в отелях Крыма после того, как власти региона разрешили гостиницам заселять клиентов только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду, сказали опрошенные "Интерфаксом" эксперты. По их словам, люди вместо отеля выбирают заселение в частном секторе или отдых за рубежом.

Информацию об отказах подтвердили отельеры из разных городов, в том числе гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина.

"После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например", - отметила она.

По ее прогнозу, больше пострадают заведения, зависящие от потока гостей из города, - рестораны, спа-центр, спортзал, магазин сувениров, концертная касса.

"По тенденциям и реакциям гостей уже можно смело делать предположение о падении доходов на 50-80%. Восстановление объема доходов, на мой взгляд, займет минимум три месяца", - уточнила Нерозина.

Гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян сообщил, что после введения обязательных QR-кодов нагрузка колл-центр выросла на 150%, а загрузка отеля снизилась также на 15-20%.

"Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30-40%. Введенные ограничения выполнили свою задачу и ограничили активный спрос на внутренний туризм, при этом, очевидно, вырос выездной туризм, так как заграничные туры не закрыты. Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать за границу", - сказал он.

Саруханян считает, что правила заезда нужно изменить: оставить только ПЦР-тест, но при условии наличия COVID-паспортов у объектов размещения.

"Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массовый характер. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники - они были на уровне обычного года, как в доковидный период", - сказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

По его прогнозу, средняя загрузка официальных средств размещения на ноябрьских праздниках составит 25-30%. Он поддерживает ужесточение ограничительных мер, но называет их запоздалыми и слишком резкими. Это может привести к перераспределению турпотока в пользу нелегальных гостиниц и частного сектора, предположил Маковей.

По информации Министерства курортов и туризма республики, сейчас средняя загрузка санаториев составляет 69%, отелей 5 звезд, которых меньше всего, - 80%, 4 звезд - 68%, 3 звезд - 62%.