Только половина от запланированного объема продуктов доставлена на Чукотку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Около половины запланированного объема продуктов доставлено на Чукотку, где из-за сложностей с навигацией возникли проблемы с доставкой грузов; региональные власти обещают завезти весь объем продовольствия.

"Всего в навигацию-2021 в округ планируют завезти 14,7 тыс. тонн продуктов, из которых социально значимые товары составят 4,7 тысяч тонн, или 32%. Более 7 тыс. тонн продовольствия уже доставлено, в том числе 2,8 тысяч тонн социально значимых продуктов", - сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

По словам начальника регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергея Давидюка, оставшийся к отправке объем продуктов распределен по судам и будет полностью доставлен в места назначения.

До конца навигации, по данным регионального правительства, планируется шесть судозаходов в порты Чукотки, что позволит полностью завершить северный завоз. Нехватку отдельных продуктов будут восполнять, доставляя груз авиацией.

Ранее власти округа сообщили о проблемах с доставкой грузов на Чукотку по морю: в июле-сентябре было в три раза меньше заходов судов, чем обычно. По данным местных властей, из-за перебоев с доставкой возникла нехватка продуктов в магазинах.

Правительство региона заявило, что задержка с доставкой грузов вызвана кризисом логистики на Дальнем Востоке: поток грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии вызвал перегрузку порта Владивосток и задержку в отправке грузов в два-три месяца.

Во Владивостоке отправки ожидают около 200 контейнеров с грузами, а также около 35 единиц техники, предназначенной для муниципальных и государственных предприятий Чукотки.