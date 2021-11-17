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На Урале начнется суд над экс-гендиректором "ВСМПО-Ависмы" Воеводиным

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Салде повторно начнет рассматривать уголовное дело бывшего гендиректора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, которому вменяют злоупотребление полномочиями (ч.1 ст.201 УК) сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В первый раз его дело поступило в этот суд 19 мая, но 11 июня суд вернул его в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Потерпевшая сторона - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" - и Верхнесалдинская городская прокуратура обжаловали это решение суда, но Свердловский областной суд в августе подтвердил его законность. Дело вернулось в суд 8 ноября.

Воеводин руководил корпорацией с 2009 года и досрочно оставил пост гендиректора в начале мая 2020 года. Летом того же года на него завели уголовное дело.

По версии следствия, Воеводин с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия гендиректора ПАО вопреки интересам корпорации. Как говорится в материалах дела, он обеспечил отчуждение стружки титанового качества Feti, принадлежащей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

"ВСМПО-Ависма" - основной поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

Верхняя Салда Свердловская область Михаил Воеводин ВСМПО-Ависма

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