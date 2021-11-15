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Девятилетний ребенок умер от COVID-19 в Белгороде

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Смерть ребенка, заболевшего COVID-19, впервые зафиксирована в Белгородской области, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

По словам представителя пресс-службы, у девочки были серьезные сопутствующие заболевания, поэтому течение болезни было очень тяжелым.

Как сообщил журналистам в понедельник глава регионального депздрава Андрей Иконников, 9-летний ребенок поступил в детский ковидный госпиталь в тяжелом состоянии с тотальным поражением легких.

"Лечение проходило в соответствии со всеми стандартами, консультировали федеральные московские центры. Но постоянно была отрицательная динамика", - сказал он.

Две недели врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли.

По данным депздрава, сейчас в детском ковид-госпитале лечатся 26 детей. Всего в настоящее время в регионе развернуто 3 606 ковидных коек, они загружены на 90%.

Полностью завершили вакцинацию около 784,6 тыс. белгородцев, первым компонентом привиты более 886,4 тыс. человек. 90 тыс. – ревакцинировались.

По оперативным данным на 15 ноября, прирост инфицированных за сутки – 349. Всего в регионе зарегистрировано 67 669 случаев COVID-19, скончались 1 387 человек, выздоровели 57 196.

Белгород коронавирус

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