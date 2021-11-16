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Привитые россияне полгода не будут подлежать изоляции после контакта с больным COVID

Привитые россияне полгода не будут подлежать изоляции после контакта с больным COVID
Фото: Jon Cherry/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев не будут находиться на двухнедельной изоляции в случае контакта с заболевшим COVID-19, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Изоляции (в случае контакта с заболевшим - ИФ) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", - говорится в постановлении, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 17 ноября.

Этим постановлением вносятся изменения в ранее принятые документы, определяющие порядок проведения тестирования заболевших коронавирусом и контактных лиц, а также порядок действий в случае выявления вируса у тех, кто имел контакты с заболевшим.

Согласно документу, сроки проведения тестирования не должны превышать 24 часов, а те, кто не имеет прививки от коронавируса и не болел им в течение последние полугода, должны 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

"Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания)", - говорится в постановлении.

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