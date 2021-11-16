В РФ за сутки выявлены минимальные с конца октября 36,8 тыс. случаев COVID-19

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Еще 36 818 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Это на 1 602 случая меньше, чем накануне. Кром того, это минимальное значение с 27 октября.

В стране умерли за сутки 1 240 человек. Больше всего смертей в Москве - 97, в Петербурге - 78, в Московской области - 54.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 257 837.

С начала пандемии коронавируса в РФ переболели 7,84 млн человек, в том числе 34 161 пациент выписан за последние сутки, из них 7 387 выздоровевших приходится на Москву.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах страны. Больше всего новых случаев пришлось на Петербург: в городе зафиксировано 3 131 заражение. В Москве выявили 2 606 новых случаев, в Московской области - 2 043 новых случая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 145 912 случаев коронавирусной инфекции.