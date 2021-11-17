Американец Тревор Рид прекратил голодовку в мордовской колонии

Гражданин США Тревор Рид во время оглашения приговора в Головинском суде Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американец Тревор Рид, отбывающий в мордовской колонии за нападение на полицейских в Москве, прекратил голодовку и получает медикаментозное лечение, сообщили "Интерфаксу" его адвокаты.

"Тревор в четверг освобождён из ШИЗО (штрафного изолятора) и находится в отряде. Тревор сообщил, что ему оказывается медикаментозное лечение", - сказали адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова.

Ранее адвокаты Рида сообщили, что он начал голодовку с 4 ноября из-за незаконного, по его мнению, водворения в ШИЗО и других нарушений его прав. В УФСИН Мордовии тогда отмечали, что американец не сообщал администрации о своей голодовке и принимает пищу.

Защита также отметила, что кассационная жалоба на приговор Риду поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции, дата ее рассмотрения еще не назначена.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года признал Рида виновным в применении насилия к представителям власти, приговорил его к девяти годам колонии общего режима и взыскал с него по 100 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших полицейских. 28 июня Мосгорсуд признал этот приговор законным.

За что осужден американец

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию сообщили, что возле дома №106 по Ленинградскому шоссе мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить его, но тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебную машину и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанный - 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно живущий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и говорили, что его необходимо освободить. Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что этапирование Рида в колонию не скажется на его возможном обмене.