Четыре российских космонавта отобраны для подготовки к полетам на Crew Dragon

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Центр подготовки космонавтов (ЦПК) отобрал четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon, сообщил "Интерфаксу" глава Центра Максим Харламов.

"Это четыре человека, основной член экипажа USCV-5 и его дублер, и основной (член экипажа - ИФ) и его дублер USCV-6", - сказал Харламов.

По его словам, в ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

Ранее в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения должны одобрить в правительстве РФ.

"Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

6 ноября замначальника ЦПК по науке и развитию Владимир Дубинин сообщил "Интерфаксу", что составлен предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих "перекрестных" полетов на МКС.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полетов на МКС.

19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с NASA ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.

В апреле Крикалёв сказал "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрёстных" полётах.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.