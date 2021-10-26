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"Роскосмос" и NASA начали обсуждать состав экипажей для "перекрестных" полетов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA начали обсуждать состав экипажей для предстоящих "перекрестных" полетов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня с NASA мы обсуждали уже конкретно возможность перекрестных полетов - когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать, по сути дела, составы этих экипажей", - сказал Рогозин на пресс-конференции во вторник.

"Американцы продолжат летать на "Союзах", - сообщил глава российской госкорпорации.

Рогозин в ходе онлайн-брифинга из ОАЭ назвал "Союз" кораблем, который американские астронавты "любят, который они знают", "который считается самым надежным в мире кораблем".

Рогозин участвует в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

"Перекрестные" полеты в космос

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

В годовом отчете "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрестных" полетах.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

"Идут разговоры о "перекрестных" полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле. С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход", - сказал Крикалев.

По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне". "Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - сказал ранее Крикалев.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении "перекрестной" системы.

19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с NASA ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.

NASA США Дмитрий Рогозин Роскосмос

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