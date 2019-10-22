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Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями
Сбор урожая клюквы
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Института молекулярной биологии растений в Страсбурге проанализировали геномы нескольких сотен видов растений и обнаружили созданные природой генно-модифицированные организмы (ГМО), среди которых встречаются употребляемые сегодня в пищу, сообщает пресс-служба вуза.

Трансгенным организмом считается растение, в чей геном попали гены постороннего организма, например, бактерии или гриба. Этот механизм сегодня используется учеными в сельском хозяйстве, чтобы создавать генетически модифицированные культуры, устойчивые к вредителям.

Между тем, как показывает исследование, этим механизмом уже давно пользуются природные "генные инженеры" - агробактерии. Как сообщила журналистам один из авторов исследования, профессор СПбГУ Татьяна Матвеева, до проведения масштабного исследования было известно о трех растениях, которые относятся к природно-трансгенным. К ним относятся некоторые представители родов Nicotiana (табак), Ipomoea (вьюнковые растения, например, батат - сладкий картофель) и Linaria (лекарственное растение льнянка). Эти растения навсегда закрепили в собственном геноме участки ДНК, когда-то принадлежавшие агробактериям, и продолжают передавать из поколения в поколение.

В рамках исследования ученые из Петербурга и Страсбурга проанализировали геномы и транскриптомы (совокупность молекул РНК) 631 вида растений и выяснили, что среди них гораздо больше природно-трансгенных, чем считалось ранее.

Так, фрагменты Т-ДНК были найдены в генетическом материале растений, которые являются, например, ближайшими родственниками грецкого ореха, арахиса, хмеля, клюквы, чая.

По словам Матвеевой, природные-трансгенные растения - хорошие модельные объекты для изучения последствий распространения ГМО-культур, поскольку они помогут понять, что будет с трансгенными растениями, созданными человеком, не только через 5-15 лет их возделывания, но и через столетия и тысячелетия.

Ученые заверяют в безвредности ГМО-продуктов

Ученый отметила, что ГМО-продукты не являются вредными для организма человека, это в том числе подтверждается существованием природно-трансгенных растений, которые мы употребляем в пищу.

"Некоторые люди бояться ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО. Наше исследование показало, что это явление распространено гораздо шире, а значит - человечество постоянно сталкивалось с ГМО на протяжении всей своей истории", - сказала Матвеева.

Ученый отметила, что в мире проведено много исследований, связанных с возможностью проникновения ДНК в кровь или в половые клетки, которые свидетельствуют, что этого не происходит.

"Не работает система, которой нас пугают: что в нас встроятся чужие гены. Мы питаемся растениями и фотосинтезировать из нас пока никто не начал. Во многих продуктах содержится (посторонняя - ИФ) ДНК, например, в томате или картофеле. В течение суток к нам в организм поступает не больше грамма ДНК, и большая часть разлагается на отдельные нуклеотиды. Наш организм справляется со всеми продуктами одинаково: и с ГМО, и не с ГМО", - подчеркнула исследователь.

Санкт-Петербургский государственный университет Институт молекулярной биологии растений Страсбург Татьяна Матвеева

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