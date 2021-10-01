Блинкен заявил, что США ожидают от РФ принятия мер по борьбе с киберпреступниками

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - США ожидают, что Россия, наряду с другими странами, будет предпринимать действия для борьбы с киберпреступниками, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если какая-либо страна, будь то Россия или любая другая страна, укрывает такие группы (киберпреступников - ИФ), она несет ответственность за то, чтобы разобраться с ними, уничтожить их, ликвидировать их, привлечь их к ответственности", - заявил Блинкен в интервью KDKA-TV.

"И если они не хотят или не могут этого сделать, есть действия, которые президент (Джо - ИФ) Байден ясно дал понять в том числе президенту (Владимиру - ИФ) Путину, мы предпримем для этого", - добавил он.

По его словам, угроза кибератак оказывает все большее влияние как на США, так и по всему миру. Для борьбы с этой угрозой, отметил госсекретарь США, "мы должны убедиться, что существуют более эффективные средства защиты, что люди знают о проблеме и они устанавливают необходимые средства защиты для того, чтобы обезопасить себя".

"Мы также должны перейти в наступление и разрушить, ликвидировать эти в основном преступные организации, которые занимаются вымогательством", - добавил он.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России. Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация нынешнего президента США сделала реагирование на угрозы кибербезопасности своим ключевым приоритетом. В мае Байден подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

Атаки в киберпространстве президент США обсуждал с российским коллегой во время июньского саммита в Женеве.