Суд отказал в рассмотрении вопроса об освобождении под залог бизнесмена Шпигеля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказал защите в рассмотрении ходатайства об изменении главе совета директоров ГК "Биотэк" Борису Шпигелю меры пресечения с ареста на залог.

"Басманным судом 22 октября ходатайство возвращено заявителю с разъяснением, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

19 октября защита Шпигеля обратилась в суд с просьбой изменить предпринимателю меру пресечения на залог в размере 2 млн рублей. Свое ходатайство адвокаты обосновали "критическим состоянием здоровья" подзащитного и необходимостью проведения операции на сердце.

Шпигель, экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны в марте 2021 года.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей на сумму более чем в 31 млн руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение губернатору передавалось за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.