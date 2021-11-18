Рашкин заявил, что запрошено лишь частичное снятие с него неприкосновенности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Представление генерального прокурора предусматривает лишь частичное снятие депутатской неприкосновенности, которое, в частности, дает право на проведение допросов и обысков по делу о добыче лося, заявил "Интерфаксу" депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"В представлении Генпрокурора написано, что запрашивается лишь частичное, неполное снятие депутатской неприкосновенности", - сказалл Рашкин в четверг.

Он пояснил, что это, согласно документу, даст возможность проводить обыски, допросы и очные ставки.

Ранее в четверг Рашкин заявил, что не сомневается в том, что Госдума в большинстве поддержит обращение генпрокурора о снятии с него неприкосновенности.

Депутат добавил, что "был глубоко убежден, что разрешение есть на охоту", и не проверял реальное наличие документа. Также он пояснил, почему на месте отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь. "Я сознательно, предполагая, что идет провокация против меня, в том числе и товарищей, отказался от освидетельствования", - сказал он. Кроме того, политик считает, что "это была направленная операция" по его дискредитации.

Накануне обращение генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина поступило в Госдуму. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рассмотрит его до 23 ноября.

Ранее Рашкин опубликовал видеообращение, в котором дал пояснения по уголовному делу о незаконной охоте и признался, что застрелил лося в лесу под Саратовом, приняв его за кабана.

Как сообщалось, в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося и задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к браконьерству. Вместе с этими лицами находился депутат Госдумы от КПРФ Рашкин. По данным областного комитета охотничьего хозяйства, мужчины заявили, что обнаружили животное уже убитым и решили забрать его себе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). В СКР отметили, что следователи устанавливают возможную причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области и убийству лося.