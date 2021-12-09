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В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром Восточный не превышает 10 тыс. рублей

В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром Восточный не превышает 10 тыс. рублей
Фото: ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость оформления услуг для посещения космодрома "Восточный" составляет менее 10 тысяч рублей для взрослых граждан РФ, для ребенка - менее 5 тысяч, сообщили в "Роскосмосе".

"Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный согласно приложению к приказу ФГУП "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) (...) для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тысяч рублей, на ребенка - не более пяти тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что с учётом жестких карантинных ограничений в период борьбы с пандемией въезд на территорию ЗАТО "Циолковский" с апреля 2020 года строго ограничен.

Ранее в среду вопрос о стоимости был поднят на встрече президента России с участниками Конгресса молодых учёных. При этом один из студентов сказал, что стоимость оформления документов для визита на космодром составляет 100 тыс. рублей.

"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

Роскосмос Космодром Восточный

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