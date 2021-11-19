Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что одну из улиц в Грозном переименуют в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Кадыров в четверг провел встречу с замглавы МЧС РФ Андреем Гуровичем, который прибыл с указом врио главы ведомства Александра Чуприяна о назначении Алихана Цакаева на должность врио начальника ГУ МЧС по Чечне.

"От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в Грозном, примыкающую к зданию управления МЧС РФ по ЧР, в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС РФ Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

8 сентября МЧС России сообщило, что глава министерства Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также скончался.

Указом президента РФ Зиничеву было посмертно присвоено звание Героя России.

Глава Чечни отметил, что Цакаев проработал около двух лет на руководящих должностях в системе МЧС.

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым

10
На церемонии прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуацияхАктер Михаил ПореченковСотрудники МЧС на церемонии прощанияСпикер Совета Федерации РФ Валентина МатвиенкоСотрудники МЧС несут цветы в память о погибшем главе ведомстваГубернатор Красноярского края Александр УссСотрудники МЧС на церемонии прощанияЦеремония прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуацияхПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
На церемонии прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях
Чечня Грозный Евгений Зиничев

Новости по теме

Новости

С "ВСМПО-Ависмы" взыскали 651 млн рублей за вред почве

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 19 ноября

Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии

Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии

Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге

Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Горизбирком Петербурга назвал недостатки трехдневного голосования

Горбачев и Муратов попросили Генпрокуратуру отозвать иск о "Мемориале"

Горбачев и Муратов попросили Генпрокуратуру отозвать иск о "Мемориале"

Что произошло за день: четверг, 18 ноября

Полиция Петербурга проверит жалобы матери школьницы на жесткое задержание

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });