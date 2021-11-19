Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что одну из улиц в Грозном переименуют в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Кадыров в четверг провел встречу с замглавы МЧС РФ Андреем Гуровичем, который прибыл с указом врио главы ведомства Александра Чуприяна о назначении Алихана Цакаева на должность врио начальника ГУ МЧС по Чечне.

"От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в Грозном, примыкающую к зданию управления МЧС РФ по ЧР, в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС РФ Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

8 сентября МЧС России сообщило, что глава министерства Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также скончался.

Указом президента РФ Зиничеву было посмертно присвоено звание Героя России.

Глава Чечни отметил, что Цакаев проработал около двух лет на руководящих должностях в системе МЧС.