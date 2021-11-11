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Центр им. Гамалеи начнет испытания препарата на основе моноклональных антител в 2022 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Клинические испытания препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, как ожидается, начнутся после новогодних праздников, сообщил "Интерфаксу" глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы заканчиваем сейчас "доклинику" и после новогодних праздников намерены приступить к клиническому испытанию препарата на основе моноклональных антител для лечения уже заболевших COVID-19", - сказал Гинцбург.

По его словам, препарат в первую очередь будет применяться для лечения людей из групп риска - беременных, людей с ожирением, с диабетом, "которые с большой вероятностью могут умереть в случае заболевания COVID-19".

В ходе клинических испытаний будет установлено, на каких сроках заболевания препарат наиболее эффективен.

"Думаю, что не только на ранних стадиях, возможно, что и на 4-6 день тоже. Но эта задача уже будет для клинических исследований - посмотреть, до какого дня имеет смысл их вводить",- сказал Гинцбург.

7 сентября 2020 года Гинцбург сообщил "Интерфаксу" о необходимости финансирования нового проекта центра им. Гамалеи, зарегистрировавшего к тому времени вакцину "Спутник V" - лекарства для больных COVID-19 на основе моноклональных антител, которое способно радикально снизить летальность от этой инфекции. Речь идёт о том, что пациент с COVID-19 в качестве лечения может получать готовые антитела к коронавирусу. Такой подход должен помочь организму бороться с инфекцией до тех пор, пока не выработаются собственные антитела.

11 ноября 2020 года Гинцбург сообщил, что центр им. Гамалеи получил необходимые средства и надеется уже через год зарегистрировать создаваемый там препарат с моноклональными антителами от коронавируса. По его словам, центр уже создавал аналогичный препарат для лечения вируса Эбола. "Умеем делать такие препараты, которые могут спасать людей целенаправленно", - отметил ученый.

Препараты на основе моноклональных антител (названия обычно заканчиваются на "-маб": от англ. "monoclonal antibody") широко применяются в современной медицине, в частности, для терапии онкологических и воспалительных заболеваний.

Как сообщалось, 45-й президент США Дональд Трамп, который три дня провел в госпитале с COVID-19 в октябре прошлого года, лечился "коктейлем" из моноклональных антител. Этот препарат в США разрешили при лечении взрослых и детей 12+, болеющих в легкой или среднетяжелой форме. Его применение запрещено для госпитализированных и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Центр им.Гамалеи Александр Гинцбург коронавирус

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