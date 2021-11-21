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Новые партии "Спутника Лайт" и "Спутника V" поступили в Петербург

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" и 29,4 тысячи комплектов "Спутник V" (из двух доз), сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации губернатора.

Там уточнили, что, согласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ, вакцину "Спутник Лайт" рекомендовано использовать для пациентов, перенесших COVID-19, спустя шесть месяцев после болезни или для вакцинированных более шести месяцев назад любой другой вакциной.

Данные партии вакцины предназначены для бесплатной вакцинации граждан России, уточнили в городской администрации.

В пятницу в Петербурге третий день подряд был установлен рекорд по числу привитых от коронавируса за один день. Всего за этот день было выполнено почти 39 тысяч инъекций. Первым компонентом вакцины привито 20 890 человек.

Всего, включая субботу 20 ноября, в Петербурге привито 2,464 млн человек. Из них "Спутником Лайт" за счет госбюджета привито 441 тысяч человек. Полностью закончили цикл вакцинации - 2,109 млн человек, что составляет 39% населения. Количество ревакцинированных - 113 тысяч человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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