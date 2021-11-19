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В Смольном сочли преждевременным выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Выдавать QR-коды людям с высоким титром антител против коронавируса преждевременно, но если федеральные власти так решат, то в Петербурге их будут выдавать, заявил в пятницу на пресс-конференции председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Инициативно выступать с подобным ноу-хау, я считаю, преждевременно. Если же будет распоряжение министерства здравоохранения, либо правительства о том, что на основании того или иного титра антител признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, мы, естественно, будем этому следовать. Но пока решать, скажем так, на уровне субъекта (Федерации - ИФ) это делать, я считаю, преждевременно", - сказал чиновник.

В среду, 17 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. "По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Лисовец Коронавирус Петербург

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