Рекорд по вакцинации третий день подряд устанавливают в Петербурге

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Почти 39 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в пятницу, что стало очередным рекордом за всю прививочную кампанию в Петербурге, сообщает в субботу телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.

"За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20 890 человек, а всего сделано 38 833 инъекций. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города", - говорится в сообщении.

Вакцинация в Петербурге ставит рекорды третий день подряд. В четверг прививку от коронавируса сделали 36 тыс. 229 человек, в среду - 35 тыс. 913 человек.

В последние две недели в городе сохраняется высокий темп вакцинации. Суточные показатели преодолели 30-тысячную отметку еще в середине прошлой недели.

В Петербурге сейчас работает 177 прививочных пунктов в медицинских учреждениях и 50 мобильных точек вакцинации.

По данным на субботу, в городе привились 2 млн 83 тыс. человек, что составляет 39% населения Петербурга.