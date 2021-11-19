Число госпитализаций в Петербурге после нерабочей недели снизилось на 44%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Период нерабочих дней доказал эффективность, снизались госпитализация и заболеваемость в Петербурге, заявил в пятницу на пресс-конференции председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Период нерабочих дней убедительно доказал свою эффективность в плане снижения госпитализации и заболеваемости (...). Уменьшилось число больных в стационарах на 44% (в сравнении с неделей перед режимом нерабочих дней - ИФ)", - сказал чиновник.

Доля свободных коек в ковидных стационарах для взрослых составляет более 20%. Столько же коек свободно в стационарах для детей, сообщил глава комитета. "Коек более чем достаточно", - заявил Лисовец.

По его словам, сейчас оперативно рассматривается вопрос о перепрофилировании ковидных стационаров на оказание плановой помощи. Общее число мест для коронавирусных пациентов сократилось на 600, напомнил глава комитета.

Сейчас в Петербурге развернуто 8 888 коек в 18 ковидных стационарах (15 городских и трех федеральных).