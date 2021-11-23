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Песков сообщил, что ликвидация "Мемориала" не стоит в повестке Кремля

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидация общества "Мемориал" и одноименного правозащитного центра (оба признаны в РФ НКО-иноагентами - ИФ) не стоит в повестке Кремля, президент занимается гораздо более актуальными вопросами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта тема не стоит в повестке дня Кремля и президента. Другие вопросы стоят на повестке дня - гораздо более актуальные. В данном случае есть позиция Генпрокуратуры и пока еще нет решения суда. Какие-либо решения может принять в данном случае только суд. Эту ситуацию мы сейчас не хотим комментировать", - сказал Песков журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, "можно ли считать позицию российского государства и президента Владимира Путина по "Мемориалу" такой, что, выбирая между их деятельностью по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий и органами, которые являются наследниками тех, кто их производил, (государство и президент - ИФ) выбирают сторону тех, кто производил эти репрессии, а не сторону жертв", Песков сказал: "Вы погружаетесь в слишком глубинный анализ и пытаетесь проанализировать то, чего нет".

Ранее Песков заявлял, что "для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства". При этом, отмечал представитель Кремля, с "Мемориалом" "давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства".

В настоящее время прокуратура через суд добивается ликвидации "Мемориалов". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра - прокуратура столицы направила в Мосгорсуд.

Как поясняли в Генпрокуратуре, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

"Мемориал" - и общество, и правозащитный центр - не признают претензии прокуратуры.

Дмитрий Песков Мемориал

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