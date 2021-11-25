Дипломаты из 21 страны наблюдают за судом по иску о ликвидации общества "Мемориал"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Представители 21 страны наблюдают за судом по иску Генпрокуратуры о ликвидации общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

"По нашим данным, в судебном заседании присутствуют представители посольств США, Великобритании, Люксембурга, Эстонии, Швеции, Бельгии, Норвегии, Дании, Швейцарии, Польши, Литвы, Болгарии, Австралии, Словении, Нидерландов, Ирландии, Новой Зеландии, Испании, Франции, Финляндии и Канады", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Суд приступил к рассмотрению дела по существу. В ходе заседания защита просила привлечь в качестве соответчиков структурные подразделения международного "Мемориала" - ассоциацию "Мемориал-Франция", отделение "Мемориала" в Чехии, а также Пермский краевой отдел "Мемориала". По мнению истцов, несмотря на то, что данные организации являются частью историко-просветительского общества, они самостоятельные юридические лица, и должны иметь возможность участвовать в заседании.

Заслушав мнения сторон, судья Алла Назарова отказала в удовлетворении ходатайств, не найдя оснований для привлечения в качестве соответчиков структурные подразделения организации.

Суд также отказал в привлечении в качестве заинтересованных лиц председателя правления международного общества "Мемориал" Яна Рачинского и исполнительного директора организации Елены Жемковой. Судья указала, что данные лица являются представителями "Мемориала" и могут беспрепятственно участвовать в заседании в данном статусе, что они и делают.

Помимо этого, суд отказал и в привлечении к участию в заседании учредителя "Мемориала" Александра Черкасова.

С иском о ликвидации международного "Мемориала" обратился генеральный прокурор России. Поводом для обращения в суд, как указывается в иске, стали неоднократные, грубые нарушениями организацией законов РФ или иных правовых актов.

В Генпрокуратуре утверждают, что организация скрывает факт выполнения функции иностранного агента, в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности.

Эти же основания указаны в иске прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан НКО-иноагентом), поданном в Мосгорсуд. Заседание по нему пройдет 29 ноября.

В "Мемориале" заявляют, что законных оснований для ликвидации организации нет. В "Мемориале" и одноименном правозащитном центре отмечают, что организации выплатили суммарно более 6 млн рублей штрафов, назначенных им за нарушения закона об иноагентах.

"Мемориал" - и общество, и правозащитный центр - не признают претензии властей по поводу игнорирования статуса НКО-иноагентов.

Иски о ликвидации "Мемориала" вызвали общественный резонанс. В Верховный суд, где в четверг проходит заседание, пришли несколько сотен сторонников общества, а также многочисленные представители СМИ. В связи с этим на территории суда усилены меры безопасности, дежурят дополнительные наряды полиции.