Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, арестованный в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 20 ноября был переведен в медсанчасть СИЗО "Матросская тишина".

Об этом сообщил "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Зуев, было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Зуев вину не признает.

Изначально Зуеву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позднее суд по иску прокуратуры перевел его в СИЗО. В октябре он перенес операцию на сердце.

Кроме Зуева, фигурантами дела проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они заключены под стражу.

Следствие считает, что фигуранты похитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом. Последний для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб. Вместе с тем, информированный источник пояснял "Интерфаксу", что сумма претензий к Раковой может достигать 50 млн руб.