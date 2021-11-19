Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой
Марина Ракова
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Столичные следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 20 миллионов рублей экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку.

Ракова и Зак обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сказали в пресс-центре МВД РФ.

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым с целью хищения денег вуза. Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения.

В ходе расследования предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год указанным сотрудникам бюджетных денежных средств. Следствие считает, что указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату. В результате противоправной деятельности фигурантов РАНХиГС причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Раковой, Зуева и иных лиц. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

В октябре Тверской суд Москвы отправил Ракову под арест.

Марина Ракова Москва МВД РФ

Новости по теме

Новости

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Высокопоставленный чиновник МЧС Москвы помещен под домашний арест

Задержаны вероятные участники провокационной фотосессии у храма Спаса на Крови

Суд не стал арестовывать фигуранта дела об отравлении студентов метанолом в Казани

Суд не стал арестовывать фигуранта дела об отравлении студентов метанолом в Казани

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах
Пандемия коронавируса

Губернатор Калининградской области второй раз заболел COVID-19

Суд отказался снять с бывшего главреда "Проекта" Баданина статус иноагента

Минобороны РФ показало кадры совместного патрулирования Ту-95МС и самолетов КНР

Mail.ru получила штраф в 3 млн руб. из-за запрещенного контента

Пандемия коронавируса

В РФ сделано более 66,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса

В РФ сделано более 66,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });