Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Марина Ракова Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Столичные следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 20 миллионов рублей экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку.

Ракова и Зак обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сказали в пресс-центре МВД РФ.

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым с целью хищения денег вуза. Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения.

В ходе расследования предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год указанным сотрудникам бюджетных денежных средств. Следствие считает, что указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату. В результате противоправной деятельности фигурантов РАНХиГС причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Раковой, Зуева и иных лиц. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

В октябре Тверской суд Москвы отправил Ракову под арест.