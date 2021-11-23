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В ОНК сообщили об ухудшении состояния арестованного ректора "Шанинки" Зуева

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, арестованный по делу о мошенничестве, пройдёт обследование в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина", однако госпитализация ему может понадобиться уже в ближайшее время.

"Насколько мне известно, родственники собирают документы из больницы, где в момент ареста Зуев проходил лечение, а также готовят ходатайство о допуске нескольких профильных медицинских специалистов в связи с ухудшением его состояния", - сообщил член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

По его словам, помощь профильных медиков в случае, если их пустят, может позволить стабилизировать состояние Зуева.

"К здоровью Зуева всё больше вопросов. Не зря существует перечень болезней, с которыми в СИЗО помещать под стражу запрещено", - сказал Хуруджи.

Ранее Хуруджи сообщил "Интерфаксу", что Зуев 20 ноября переведен в медсанчасть СИЗО "Матросская тишина".

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает. Уголовное дело, фигурантом которого стал Зуев, было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Кроме Зуева, фигурантами дела проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они заключены под стражу.

По версии следствия, они расхитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб.

Изначально Зуеву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позднее суд по иску прокуратуры перевел его в СИЗО.

В момент задержания ректор "Шанинки" находился в больнице, позднее, уже после избрания ему меры пресечения его вновь госпитализировали для проведения операции на сердце.

Сергей Зуев

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