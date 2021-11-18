"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") заявила, что выполнила все обязательства по двум этапам контрактов перед "Фонд новых форм развития образования" (ФНФРО), бывшие сотрудники которого стали фигурантами уголовного дела, по третьему этапу договор был расторгнут.

Пресс-служба вуза решила рассказать о контрактах, заключенных с ФНФРО в рамках госпрограммы "Образование", поскольку ректор "Шанинки" Сергей Зуев и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова арестованы по уголовному делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. В вузе убеждены, что его руководители честны и не могут быть причастны к каким-либо махинациям, что первые два контракта были исполнены добросовестно и что разногласия с фондом по третьему контракту улажены.

"Шанинка" разъяснила, что вуз исполнял для фонда контракты по разработке и сопровождению центров непрерывного развития мастерства педагогических работников и по созданию профессиональных сообществ педагогов. Первые две работы заказчик принял и оплатил после сдачи. Назвать исполнителей контрактов и связанных с ними работ вуз отказался, объяснив, что они дали подписку о неразглашении информации о следствии.

Во время пандемии и большого локдауна сменилось все руководство ФНФРО и с фондом крайне осложнилась "коммуникация".

"Наши сотрудники не смогли отчитаться за третий этап контракта, потому что фонд не прислал новые формы отчетности, несмотря на наши неоднократные просьбы, а когда состоялась встреча ответственных сотрудников с обеих сторон, сроки по отчетам уже были формально нарушены. Договор был расторгнут по соглашению сторон", - говорится в пресс-релизе.

Вуз провел по этому этапу часть работ и передал результаты заказчику, но не успел сделать все целиком, так что не получил за это денег.

"Более того, ФНФРО выставил претензионный иск с требованием оплатить пеню, первоначальная сумма этой неустойки в три раза превышала стоимость обоих контрактов вместе взятых. Были проведены две официальные юридические экспертизы – "Шанинка" привлекала своих юристов, ФНФРО своих, обе экспертизы сочли требования заказчика завышенными – и в итоге стороны пришли к соглашению о выплате неустойки 447 000 рублей, которые "Шанинка" добросовестно заплатила. Мы были уверены, что на этом история закончилась", - отметили в вузе.

Следствие считает, что Ракова, которая ранее возглавляла ФНФРО, став замминистра просвещения лоббировала заключение контрактов, а работы по ним не были выполнены. Деньги, выделенные в 2019 году на два госконтракта, фигуранты дела похитили, считают в МВД. Сергею Зуеву вменили хищение 21 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению руководства ФНФРО.