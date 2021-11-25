РАНХиГС начала проверку после обвинения ректора "Шанинки" в фиктивном трудоустройстве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) начала внутреннюю проверку после предъявления обвинения в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, который возглавляет одно из подразделений Академии.

"В связи с предъявлением обвинения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников, Академия проводит внутреннюю проверку", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза в четверг.

Ректор "Шанинки" Зуев также занимает пост директора Института общественных наук РАНХиГС. В четверг стало известно, что ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ.

По версии следствия, в 2018 году директор Института общественных наук РАНХиГС Зуев совместно с бывшим заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком вступили в преступный сговор в целях хищения денежных средств вуза.

"Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", - сообщили в МВД.

Аналогичные обвинения были предъявлены Раковой и Заку. Кроме того, Зуеву, также как и Раковой, ранее предъявлены обвинения в мошенничестве.

Ректор "Шанинки" был задержан в октябре, и находится под арестом.