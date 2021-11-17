МВД сообщило об обысках у 12 фиктивно устроенных в РАНХиГС сотрудников Минпросвещения

Проректор РАНХиГС Владимир Федотов Фото: ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следствие провело обыски на рабочих местах и в домах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова, директора Института отраслевого менеджмента вуза Ивана Федотова и фиктивно трудоустроенных в университет сотрудников Минпросвещения РФ в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

"Сегодня в рамках расследования проведены обыски в жилищах указанных сотрудников, а также в жилье и рабочих кабинетах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова", - сообщили в пресс-центре МВД РФ в среду.

Версия о фиктивных работниках

По данным полиции, в ходе расследования предварительно установлен факт "необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств двенадцати сотрудникам Министерства просвещения РФ, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников".

"По версии следствия, указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату", - пояснили в пресс-службе.

Дело выделено в отдельное производство

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), возбужденное в отношении неустановленных лиц, было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, отметили в полиции.

Дело Раковой

Ракова и еще несколько человек стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования.

Следствие считает, что Ракова и другие фигуранты дела похитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который, в свою очередь, для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка").

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

По материалам суда, Раковой вменяется хищение бюджетных средств, выделенных на федеральный проект "Учитель года".

Помимо Раковой, в деле фигурируют ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Последние трое в настоящее время находятся в СИЗО. Зуев был сначала отправлен под домашний арест, 9 ноября Мосгорсуд арестовал его. Ракова вину не признает.

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб. Вместе с тем, информированный источник пояснял "Интерфаксу", что сумма претензий к Раковой может достигать 50 млн руб.

Под арестом в связи с хищением бюджетных денежных средств Фонда новых форм образования также оказался гражданский муж Раковой – Артур Стеценко.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила фондом, он был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях, заявляли в МВД РФ.