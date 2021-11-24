В Кремле положительно оценили призыв к антипрививочникам посетить больницы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценивают открытое обращение врачей к антипрививочникам и надеются, что авторитет авторов письма повлияет на позицию противников вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал обращение медиков, в котором они предлагают известным противникам прививок от коронавируса посетить "красные зоны" коронавирусных больниц.

По его мнению, в этом вопросе Россия не отличается от других стран мира.

"По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, а скорее, все-таки ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с COVID, спасают наши жизни", - отметил Песков.

Он выразил надежду на то, что "непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения".

Отвечая на вопрос, нужно ли уголовно наказывать врачей-"антиваксеров", он сказал: "Когда врачи отговаривают пациентов от вакцин, то есть собственно, когда жизнь этих людей находится в опасности, это действительно плохо. А нужно ли и как нужно за это наказывать, это не нам решать, это не наша прерогатива".

Ранее врачи ведущих российских COVID-больниц опубликовали открытое письмо, в котором пригласили известных противников вакцинации, в том числе депутатов Госдумы Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Петра Толстого, певцов Константина Кинчева и Юрия Лозу, актрису Марию Шукшину и др. посетить "красные зоны", реанимационные и патологоанатомические отделения своих медицинских учреждений.

"Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. Ждем вас", - говорится в письме медиков.