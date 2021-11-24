Зюганов ответил медикам, что не против вакцинации, но не согласен с принуждением

По словам лидера КПРФ, он сам привился и ревакцинировался

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не выступал против вакцинации и сам трижды привился, но не согласен с принуждением к прививкам. Так Зюганов ответил на открытое письмо врачей, приглашавших его и ряд других политиков и общественников посетить "красные зоны" больниц.

Ранее в среду врачи ведущих российских больниц, лечащих больных коронавирусом, включая главврача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали открытое письмо, в котором пригласили известных противников вакцинации, в том числе депутатов Госдумы Зюганова, Сергея Миронова и певца Юрия Лозу, посетить "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения своих медучреждений. В числе тех, к кому обратились врачи, также оказались политолог Сергей Кургинян, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев, актриса Мария Шукшина, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель.

"Я прекрасно понимаю озабоченность врачей и разделяю их требования, их желание как можно большему числу людей помочь. Я вижу, в каком сложном и драматическом положении находятся врачи и медсестры, и сочувствую им и максимально стараюсь им помочь. Сам трижды привился. Вакциной от "Вектора", потом "Спутник Лайт", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в среду.

Он также подчеркнул, что "никогда не говорил: не надо прививаться". "Более того, всё делаю для того, чтобы сохранялась лучшее из советской медицины, которой гордилась вся планета. Первичная медицина, диспансеризация, борьба с эпидемиями в советское время были организованы в СССР лучше, чем в других странах", - сказал политик.

Зюганов отметил, что для того, чтобы сделать прививку, надо проконсультироваться с врачом. "Иди, запишись к специалисту, - будешь три недели ждать приема", - сказал он. По его словам, после перенесенной болезни собственный иммунитет в течение некоторого времени выше прививочного, и в этих случаях необходимо слушать советы врачей, "а тут гонят палкой".

Отвечая на приглашение посетить "красную зону" больниц, Зюганов заявил: "Мы из этой "красной зоны" не вылезаем, у нас в Думе 300 с лишним человек переболели. Мы сидим там в нарушение всех санитарных норм". "У меня переболели почти все: и в окружении, и домашний, и двоих человек потеряла фракция", - добавил он.

Критика ситуации в здравоохранении

"Надо представителей власти тащить в эту "красную зону", они давно должны были понимать, что важно сохранять специалистов, финансирование, беречь врачей", - сказал Зюганов. Он напомнил, что в свое время призывал активно бороться против сокращения первичного звена медицины, но к нему и сторонникам не прислушались, и как следствие "были уничтожены из 15 тысяч медзравучреждений 10 тысяч, страна осталась незащищенной".

"Были практически разогнаны все службы, которые занимались инфекционными болезнями, медработники остались с жалкой зарплатой, вместо отечественных лекарств - полная зависимость от иностранных лекарств. Ничего не было сделано, чтобы прибавить хоть немного на здравоохранение и фармацевтику, сегодня бюджет принимается в третьем чтении", - сказал Зюганов.