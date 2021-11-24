Казанские перевозчики будут судиться с пассажирами без QR-кодов из-за простоя

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Перевозчики Казани готовят обращение в суд по инцидентам, которые связаны с вынужденными простоями автобусов, сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Он сообщил о готовящемся обращении в суд с требованием о возмещении ущерба к пассажирам, из-за которых были вынуждены стоять автобусы

"За два дня простои общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составили 18 часов 39 минут. Всего зафиксирован 21 случай", - сказал Темляков.

Как стоял транспорт

22 ноября перевозчики были вынуждены остановить автобусы на восьми маршрутах. Общее время простоя на маршрутах превысило 540 минут.

23 ноября на остановке "Национальный архив" автобус №33 был вынужден сойти с маршрута, а экипаж вызвать полицию. Пассажир сказал, что у него нет QR-кода и отказался покинуть автобус. Пассажиры, которые в это время находились в салоне, были вынуждены выйти и дождаться следующий автобус. На место приехал экипаж полиции. Мужчина показал сотрудникам полиции QR-код. На вопрос, почему он не показал код кондуктору, пассажир ответил, что не обязан это делать. Время простоя автобуса составило 3 часа.

Говоря о пассажиропотоке в транспорте, Темляков сообщил, что зафиксировано снижение - 22 ноября - на 30%, 23 ноября - еще на 4-5%.

22 ноября в автобусах без QR-кодов выявлено 514 пассажиров, не допущены к поездке 363 человека. 23 ноября в автобусах без QR-кодов выявлено 250 пассажиров, не допущены к поездке 199 человек. 14 раз экипажи автобусов вызывали сотрудников полиции (22 ноября - 11 раз, 23 ноября - 3 раза).

По данным комитета по транспорту Казани, по итогам понедельника 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт (автобусы, трамвай, троллейбусы, метро) или были выявлены кондукторами во время движения. Это 0,57% от общего пассажиропотока. По итогам вторника - в общественный транспорт не попали 1,2 тыс. человек без QR-кодов. Это 0,23% от общего пассажиропотока за вчерашний день в городе.

С 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен только при наличии QR-кода: код прошедшего полный курс вакцинации; код переболевшего COVID-19 и код о наличии медотвода.