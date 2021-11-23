Казанцам без QR-кодов, задерживающим электротранспорт, пригрозили ответственностью

Проверка QR-кодов в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Метроэлектротранс" Казани будет добиваться возмещения за простой электротранспорта с пассажиров, задерживающих подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

"Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта", - говорится в сообщении.

Так, 22 ноября в 6:33 по московскому времени диспетчеру поступила информация, что на остановке ул. Восстания в трамвае №1 пассажир не предъявляет QR-код и не покидает салон. После этого центральный диспетчер вызвал сотрудников полиции. Прибывшие полицейские вывели пассажира из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении.

Задержка движения составила один час, за это время на остановке собралось еще 10 трамваев. МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик.

Согласно выручке, утвержденной комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проехать в транспорте Татарстана можно только с QR-кодом.