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Пассажиропоток в транспорте Татарстана после введения QR-кодов упал на 20-30%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток в транспорте Татарстана после введения QR-кодов снизился примерно на 20-30%, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров.

"Снижение есть, предварительно, процентов 20-30 нам дают. Здесь есть и те, кого мы развернули сегодня - более 1500 человек только в Казани, в других городах цифры поменьше, но тоже есть", - сказал Егоров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Вместе с тем, он сообщил, что есть люди, которые отказались от поездки в общественном транспорте, предпочли добираться до места назначения или на личном автомобиле, или на такси.

"Снижение будет. Этот вопрос мы держим на контроле. С перевозчиками мы на связи. Есть предположение, что убытки, которые могут понести перевозчики, будут возмещены. Уже есть и согласование с президентом республики", - добавил Егоров.

Он также сообщил, что по поручению главы Татарстана перевозчикам были переданы более 2000 единиц, считывающих QR-коды устройств - смартфонов.

"К этому дню мы подошли во всеоружии", - подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен только при наличии QR-кода: код прошедшего полный курс вакцинации; код переболевшего COVID-19 и код о наличии медотвода.

Татарстан

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