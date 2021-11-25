Парламент Татарстана поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана поддержал в четверг федеральный законопроект о введении в России системы QR-кодов, сообщает корреспондент "Интерфакса" с заседания республиканского парламента.

Законопроект был рассмотрен на сессии Госсовета. "За" проголосовали - 73 депутата, "против" - 7.

Председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова, выступая на заседании, отметила, что на сегодняшний день в "красных зонах" в Татарстане работают 16 тыс. медиков.

"Врачам некогда сегодня. Они задыхаются уже. QR-коды - это жизненно необходимая мера", - сказала Захарова.

"Жизнь любого человека нам очень дорога. Пусть даже, как некоторые считают, ущемляются права или ограничиваются в какой-то мере. Мы только из благих намерений это делаем. Сохранить жизнь, поддержать тех, кто где-то недопонимает всю эту ситуацию", - поддержал коллегу спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые направлены на введение QR-кодов в общественных местах на авиационном и железнодорожном транспорте. Решение об использовании QR-кодов и местах, где они потребуются, будут принимать регионы. Ожидается, что требования о QR-кодах при посещении общественных мест начнут применяться с 1 февраля и данные меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

С 22 ноября в Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте. Это нововведение было неоднозначно воспринято жителями республики. Особенно сильно возмутились казанцы. Несогласные с проездом по QR-кодам в транспорте устраивали споры с кондукторами в транспорте, бросались на них с кулаками и применяли перцовые баллончики. Эти действия привели к задержкам движения транспорта. Перевозчики готовят судебные иски к пассажирам, по вине которых был допущен простой транспорта.