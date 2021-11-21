Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса.

Об этом российский лидер сообщил на встрече с заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Путин уточнил, что сделал прививку "Спутником Лайт".

Президент отметил, что спустя два часа после прививки чувствует себя нормально.

Логунов пояснил, что "по сути это ("Спутник-Лайт" - ИФ) и есть первый компонент (вакцины)".

Глава государства поинтересовался объемом вакцины, которую ему ввели в воскресенье. Замдиректора Центра имени Гамалеи подтвердил, что это такой же объем, как при первом уколе.

Логунов отметил, что эффективность ревакцинации от коронавируса почти в два раза выше, чем первичная вакцинация, о чем можно судить, исходя их индекса заболеваемости.

По его словам, принцип ревакцинации уже неоднократно использовался ранее при борьбе с другими инфекциями, и в случае с коронавирусом "правильным вариантом" является получение повторной прививки через полгода.

23 марта стало известно, что президент РФ сделал прививку от COVID-19. Вторым компонентом он привился 14 апреля. Позднее Владимир Путин признался, что вакцинировался "Спутником V".

В ходе беседы с замдиректора Центра имени Гамалеи российский президент отметил, что в России свыше 50 млн человек привились от коронавирусом "Спутником V". По его словам, "в тех странах, которые ее признали и применяют свыше 100 млн, под 120 млн уже".