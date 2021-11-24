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Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили новое обвинение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, ранее ставшему подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе, официально предъявили новое обвинение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В среду Фургалу было официально предъявлено обвинение", - сообщил собеседник агентства. По его словам, вину Фургал не признал.

Информацию о предъявлении экс-губернатору нового обвинения "по экономическим делам" подтвердил его сын Антон Фургал.

"Сергей Иванович не согласен с данным обвинением, поскольку не причастен к инкриминируемым деяниям", - написал Антон Фургал в своем инстаграме в среду.

В свою очередь адвокат Фургала Дмитрий Довгий также подтвердил "Интерфаксу" предъявление в рамках нового уголовного дела обвинения его подзащитному по статьям "организация преступного сообщества" и "мошенничество". По его словам, Фургал обвиняется в не менее семи эпизодах мошенничества, в том числе и в сфере кредитования.

"Объем предъявленного обвинения составляет более 200 листов", - сказал адвокат.

Комментариями Следственного комитета "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее, как сообщалось, Фургал, который в настоящее время готовится предстать перед судом по делу об убийствах, стал подозреваемым в рамках дел об особо крупном мошенничестве и преступном сообществе.

По информации СМИ, речь идет о масштабных хищениях, совершенных, предположительно, членами ОПС из числа лиц, связанных с хабаровской группой компаний "Торэкс".

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. В настоящее время он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

Вину в рамках дела об убийствах Фургал также не признает.

Хроника 09 июля 2020 года – 24 ноября 2021 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край

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