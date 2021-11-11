Судить Фургала будут в Люберцах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России направил в Люберецкий городской суд уголовное дело об убийствах в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Такое решение ВС принял на заседании 11 ноября. На переносе рассмотрения дела из Железнодорожного районного суда Хабаровска в Подмосковье настаивала Генпрокуратура.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его перевезли в Москву и арестовали, с тех пор он содержится в столичном СИЗО "Лефортова". После ареста Фургала президент Владимир Путин снял его с должности губернатора.

В рамках дела, которое поступит в Люберецкий суд, Фургала обвиняют в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского и в организации убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Он вины не признает. В Хабаровске после его ареста в течение года проходили уличные акции в его поддержку.

В СК ранее сообщали, что причастность Фургала к этим преступлениям была установлена в 2019 году и что на него дали показания другие фигуранты этих дел.

Обвинение в окончательной редакции по этому делу ему предъявили 3 февраля 2021 года. По просьбе следствия, суд обязал его завершить изучение материалов дела к 15 октября. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 27 октября.

Следствие считает Фургала организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой).