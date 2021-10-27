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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и его подельников.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, а также в отношении трех его соучастников", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в среду.

По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков, "руководствуясь корыстными мотивами и желанием увеличить доход подконтрольной им коммерческой организации", занимавшейся скупкой лома черного металла, "в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов", говорится в сообщении.

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В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за денежное вознаграждение привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.

В июле 2004 года Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. "Смерть потерпевшего не наступила по независящим от соучастников обстоятельствам", - уточнили в Генпрокуратуре.

В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года в Хабаровске Палей несколько раз выстрелил в бизнесмена, который скончался на месте.

Для сокрытия этого преступления Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя.

Уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности, сообщили в Генпрокуратуре.

Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от органов следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается, добавили в ведомстве.

Хроника 09 июля 2020 года – 27 октября 2021 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Генпрокуратура РФ Хабаровский край

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