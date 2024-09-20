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Кассация оставила без изменений приговор хабаровскому экс-губернатору Фургалу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы на приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, сообщили "Интерфаксу" в аппарате суда.

"Приговор Люберецкого городского суда Московской области от 10 февраля 2023 года и апелляционное определение Московского областного суда от 15 ноября 2023 года в части назначенного Фургалу наказания оставлены без изменений, кассационные жалобы защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Согласно вердикту, оглашенному 2 февраля 2023 года, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в организации двух убийств, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Троих других фигурантов дела - Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - присяжные также признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения.

10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд Московской области суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима.

Кадыров, Палей и Карепов приговорены к 21, 17 и 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима, соответственно.

По версии СКР, хабаровский экс-губернатор и его компаньон Николай Мистрюков организовали покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Как установило следствие, Смольского и Зорю было решено "устранить" из-за конфликта по бизнесу, а Булатова - из-за того, что он догадывался о причастности Фургала и Мистрюкова к убийству Зори.

Фургал и Мистрюков, посчитало следствие, выступили заказчиками преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Как сообщалось, Мистрюков признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на бывшего бизнес-партнера. Его дело было выделено в отдельное производство.

15 ноября прошлого года Московский областной суд признал законным наказание, назначенное Фургалу по уголовному делу об убийствах. Приговор вступил в законную силу.

Хроника 09 июля 2020 года – 20 сентября 2024 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровский край Сергей Фургал
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