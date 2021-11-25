Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим в результате пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области и выразил соболезнования семьям погибших горняков, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент дал необходимые поручения главе региона, руководителям министерства (МЧС - ИФ) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - сказал он журналистам.

"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли. Мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там, внизу под землей", - продолжил Песков.

Он также рассказал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио главы МЧС Александр Чупирян уже доложили главе государства о ситуации на шахте.

"Конечно, он будет в течение дня получать доклады. Он условился, что дальше его Цивилев будет информировать и Чуприян после того, как он проведет рекогносцировку на месте, тоже будет докладывать главе государства", - сказал Песков.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. В результате, по последним данным властей Кемеровской области, погибли 11 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности