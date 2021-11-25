Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим в результате пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области и выразил соболезнования семьям погибших горняков, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент дал необходимые поручения главе региона, руководителям министерства (МЧС - ИФ) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - сказал он журналистам.

"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли. Мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там, внизу под землей", - продолжил Песков.

Он также рассказал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио главы МЧС Александр Чупирян уже доложили главе государства о ситуации на шахте.

"Конечно, он будет в течение дня получать доклады. Он условился, что дальше его Цивилев будет информировать и Чуприян после того, как он проведет рекогносцировку на месте, тоже будет докладывать главе государства", - сказал Песков.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. В результате, по последним данным властей Кемеровской области, погибли 11 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности

Владимир Путин Дмитрий Песков Кемеровская область

Новости по теме

Новости

Отставка главы ФСИН стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Во фракции КПРФ не намерены соглашаться на привлечение Рашкина к уголовной ответственности

Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН

Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что власти оказались в сложной ситуации из-за законопроекта о QR-кодах

До 11 выросло число погибших на шахте в Кузбассе

В Кремле приветствовали сбор Володиным комментариев по QR-законам

В Кремле приветствовали сбор Володиным комментариев по QR-законам

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

Девять человек погибли в результате ЧП на шахте в Кузбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });